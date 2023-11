Maailmaturud noolivad Venemaa uue hiigelkaevanduse toodangut

Lääne valitsused ei ole vene metalliga kauplemisele kõikehõlmavaid piiranguid kehtestanud ning tehingud ei hõlma ettevõtteid, mis on USA või Euroopa sanktsioonide all.

Bloombergi allikate kohaselt otsib Prantsusmaa-Singapuri firma Trafigura aktiivselt Venemaalt uusi tehinguid metalli ostmiseks ja müümiseks, sest nende peamine konkurent briti-šveitsi Glencore Plc on endiselt vene alumiiniumi suurim kokkuostja.

Londoni metallibörsil on ka finantsettevõtted, sealhulgas Citi ja Squarepoint Capital LLP, ostnud suurtes kogustes Venemaa alumiiniumi.

Glencore teatas märtsis 2022, et „ei alusta kauplemist Venemaa päritolu toorainega“, kuid kaubandusandmetele põhinedes on neil pikaajaline leping alumiiniumi ostmiseks ettevõttelt United Co. RUSAL International PJSC. Samuti jätkas Glencore Venemaalt vase eksporti ja alumiiniumoksiidi importi.

Trafigura jõudis sel aastal RUSALiga kokkuleppele osta ligi 200 000 tonni alumiiniumi.

Ozjornõi kaevandus peaks täisvõimsusel tootmist alustama lähikuudel. Kaevanduses on 157 miljonit tonni maaki, mille sisaldus on 1% plii ja 5,2% tsink, mis annaks 1,57 miljonit tonni pliid ja 8,16 miljonit tonni tsinki. Kaevanduses on ka 800 000 untsi kulda ja 144 miljonit untsi hõbedat.

Kõige levinum on avoirdupois unts, mis vastab 28,3495231 grammile.

IXM, mis on Glencore’i ja Trafigura järel suuruselt kolmas metallikaupleja, ei tegele Venemaal äritegevusega, ütles tegevjuht Kenny Ives hiljutises intervjuus. „Kas me ostame Venemaalt [pärit] metalli väljaspool Venemaad? Jah, ostame. Ja ma kavatsen jätkata Venemaa metalli ostmist väljaspool Venemaad, kui me saame seda teha ja meie konkurendid teevad sama,“ ütles ta.

