Investori soovitus: palgatöötaja tõstku esmalt makseid II sambasse ja alles siis mõelgu III sambale

Mis puutub kolmanda samba põhilisse argumenti: „saad sissemaksetelt tulumaksu tagasi“, siis see on õige väide, kuid investeerimise perspektiivist kasutu. Üldiselt tuleb nentida, et turul oldud aeg on väärtuslikum kui turu ajastamine. Inglise keeles kõlab see oluliselt elegantsemana: Time in the market is more important than timing the market. Järelikult peaks pensionikoguja eesmärk olema võimalikult kaua turul olla, et raha saaks oma tööd teha.