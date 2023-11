Indoneesias suri köhasiirupi tarvitamise tagajärjel 200 last. Tootja pandi trellide taha

Neile määrati kaheaastane vanglakaristus ja trahv 1 miljard Indoneesia ruupiat (59 tuhat eurot).

Ettevõtet Afi Farma süüdistati ülemääraselt mürgiseid aineid sisaldavate köhasiirupite tootmises. Ettevõtte advokaat ütles, et nad eitavad hooletust ja ettevõte kaalub otsuse edasi kaevamist.

Prokurörid taotlesid Afi Farma tegevjuhile Arief Prasetya Harahapile kuni üheksa aastast vanglakaristust ja teistele süüdistatavatele kummalegi seitse aastat vanglakaristust. Prokurör ütles, et ajavahemikul oktoobrist 2021 kuni veebruarini 2022. aastal sai ettevõte kaks partiid propüleenglükooli, mida kasutatakse köhasiirupi valmistamiseks.

Siirupis sisalduvat ainet kasutatakse pidurivedelikus

Need partiid sisaldasid 96% kuni 99% etüleenglükooli, ütles prokurör. Mõlemat ainet võib kasutada lahustite lisandina. Propüleenglükool on mittetoksiline ja seda kasutatakse laialdaselt ravimites, kosmeetikatoodetes ja toiduainetes, etüleenglükool on aga mürgine ja seda kasutatakse värvides, pliiatsites ja koguni pidurivedelikus.

Prokuröride sõnul ei kontrollinud ettevõte köhasiirupis kasutatud koostisosi, vaid tugines hoopis oma tarnija kvaliteedi- ja ohutussertifikaatidele. Afi Farma advokaat Samsul Hidayat ütles BBC-le, et Indoneesia ravimiamet ei nõua ravimitootjatelt koostisosade ranget testimist.

Ida-Jaava Kediri ringkonnakohtu kohtunik leidis, et neli süüdistatavat on süüdi ohutusstandarditele mittevastavate farmaatsiatoodete tahtlikus tootmises. Pärast seda juhtumit on kogu maailmas tehtud jõupingutusi ravimite tarneahelate järelevalve karmistamiseks.

Alates 2022. aastast on enam kui 200 Indoneesia last, kellest enamik olid alla viieaastased, surnud ägeda neerukahjustuse tõttu, mis on seotud saastunud köhasiirupiga. Gambias ja Usbekistanis on teatatud umbes 100 surmajuhtumist.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on andnud hoiatusi kuue Indias ja Indoneesias valmistatud köhasiirupi kohta.