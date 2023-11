Eesti iduettevõte kaasas uudse täitematerjali arendamisse miljoneid eurosid

RAIKU on välja arendanud uuendusliku pakenditäitematerjali – sisuliselt puidust vedrud. Ettevõtte esindaja sõnul on tegemist pealtnäha lihtsa tootega, kuid keerukus peitub selle tööstuslikus tootmises. Toote võlu seisneb selle väga suures ressursiefektiivsuses – toormaterjalile suudetakse anda 15-20 korda mahtu juurde, pole vaja ühtegi kemikaali ning väga vähe vett ja energiat.

Toetus ja investeering annavad RAIKUle vahendid arendada lõpuni välja kemikaalivaba ja komposteeruva pakkematerjali tehnoloogia, luua esimene tehas ning skaleerida seejärel tootmine laiemasse maailma. „Juba praegu liigub meie esmane toodang peamiselt ekspordiks üle Euroopa ja huvilistena on järjekorras ootamas veel kümned rahvusvahelised ettevõtted. Euroopa Innovatsiooninõukogu nõustus, et meie tehnoloogia suudab anda olulise panuse Euroopa Liidu rohe-eesmärkide täitmisesse ning et meie tooted ja tootmistehnoloogia on unikaalse väärtuspakkumisega,“ ütles Pärtel.