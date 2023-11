Coopi poeketi juht: paberkotiga maailma päästmine on illusioon

Eestis on väga palju infot keskkonnateadlikumate valikute tegemiseks. Vahest liigagi palju, mistõttu kipuvad olulisemad ja reaalse mõjuga ideed jääma rohepesu taustal varju. Eurobaromeetri suvise uuringu järgi peab vaid 30 protsenti eestlastest vajalikuks rohepöörde kiirendamist, samal ajal kui Euroopa keskmine on 58 protsenti. Võimalik, et meie metsad on endiselt rohelisemad ning meieni ei ole ränki keskkonnakatastroofe jõudnud, kuid metsarahvana peaks see osakaal olema kindlasti suurem kui kolmandik rahvast.

Kuidas inimesed ringmajanduse ja kestliku eluviisi tähtsust senisest paremini teadvustaksid? Kuigi palju keskkonnasäästlikke tegevusi on reguleeritud seaduse tasandil (ühekorra kilekotid, ühekorra plastnõud, jäätmeveo ümberkorraldus jms), usun ma siiralt, et tegelikult inimesed soovivad ja tahavad tegutseda ka regulatsioonideta viisil, mis on keskkonnale kasulikum ja seda vähem koormav. Küsimus on sageli teadlikkuses, harjumustes, oskustes ja mõnel juhul ka rahas.

Parim ostukott on see, mis juba olemas

Inimeste mõtteviisi muutmine ei käi kindlasti üleöö, kuid usun, et järjepidev teavitustöö ja ringmajanduse süsteemi juurutamine leiab lõpuks tee inimeste teadvusesse. Adekvaatne ja selge info on võtmetähtsusega. Üks levinud arusaam on, et kilekott on saatanast ja paberkott päästab maailma. Ega ikka päästa. Üks on maailmale koormaks selle tootmise, teine selle käitlemise ajal. Seetõttu on kõige parem ostukott see, mis teil juba olemas on, sõltumata selle materjalist.