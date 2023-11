GRAAFIK | 15 aastat tagasi neid ei eksisteerinud. Nüüd on nad Eesti viie suurima tööjõumaksude maksja seas

„Bolti globaalne peakontor asub ka Eestis. See tähendab, et nii palju töötajaskonnast kui võimalik on toodud Tallinnasse. Sellest laekuv maksutulu riigile on suurusjärgus 40 miljonit eurot aastas,“ ütleb Arras. Veel viis aastat tagasi panustas näiteks Bolt tööjõumaksudesse seitse miljonit eurot aastas. Kui globaalselt töötab Boltis üle 3000 inimese, siis u 40% ehk enam kui 1200 neist töötab Eestis.

„Loomulikult tuleb mingi hetk, kui Bolt teeb IPO (läheb börsile – S. L.), siia juurde ka tulumaks ja kõik muu. Ehk need numbrid on jätkuvalt alles algus,“ rõhutab Arras. Ta on veendunud, et seesama Bolti ja Wise’i edu on tulevaste tehnoloogiaettevõtete edu alus. Kui aastatel 2020–2022 kasvas Bolti otsene maksujalajälg aasta varasemaga võrreldes 60–70%, siis sel aastal on see 2022. aastaga võrreldes hinnangute järgi 18% suurem.