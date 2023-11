Neinar Seli rajab Tartusse Eesti suurima päikesepargi. Lõpuks algas aastaid veninud projekti ehitus

Endisele nõukogude sõjaväelennuvälja territooriumile ehitatav Raadi jaam võtab enda alla üle 100 hektari ning selle plaanitav võimsus on ligi 100 MW. Kuna päikesepaneelide tehnoloogia on pidevas arengus, ehitatakse esimeses etapis välja 10%. Estiko Grupi nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul tuleb Raadi päikesejaam eriline, sest selle keskele on planeeritud kaitsealuste taimeliikide hoidmiseks rohealad. Lisaks rajatakse päikesepaneele ümbritsev aed selliselt, et väikeloomad saaksid alale vabalt liikuda. “Raadi päikesejaama rajamisega annab Estiko omapoolse panuse Eesti energiajulgeoleku suurendamisse,“ rõhutas Neinar Seli.