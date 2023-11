Esimene 100 000 täis. Eesti riigifirma hõivab Lätis turgu

Lätis Enefit Latvia kaubamärgi all tegutsev ettevõtte tänavuse aasta üheksa kuu käive ulatus 140 miljoni euroni ning EBITDA ehk korrigeeritud kulumieelne ärikasum oli 2,1 miljonit eurot. Läti üksuse juht Krists Mertens kinnitab, et kuigi äri kasv Lätis on olnud 2023. aastal muljetavaldav, näevad plaanid eesootavaks aastaks jätkuvat kasvu. Enefiti eesmärk on jätkata oma põhitegevuse laiendamist nii era- kui juriidiliste klientide segmentides. Samal ajal töötame ka mitmete energiatoodete ja -teenuste nagu näiteks energiasalvestusseadmete ja teiste nutikate lahenduste arendamisega, et neid juba peagi klientidele tutvustada, lisas Mertens. Klientidele soovitakse tutvustada uuenduslikke lahendusi, mis aitavad optimeerida nende energiakulu.