PALJU ÕNNE! Aasta ettevõte on Icosagen Cell Factory: tahame olla parimad Euroopas, kui mitte maailmas

Konkurssi „Ettevõtluse auhind“ korraldab EASi ja KredExi ühendasutus koos Eesti Tööandjate Keskliiduga. See on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele. See on Eesti vanim ettevõtluskonkurss, mille juured ulatuvad juba 1996. aastasse. Just sel aastal anti president Lennart Meri eestvedamisel välja tiitel „Välisinvestor 1995“. Ettevõtluse auhinna konkurssi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.