Müüdud. Tartu maantee legendaarse Kükita kohviku ostnud suurel tanklaketil on kohaga uued plaanid

Kuigi neljarajalise Tartu maantee Mäoni ehitus mullu lõppes, pani 29 aastat tee ääres tegutsenud Kükita Grill hoopis uksed kinni. Kunagi veoautojuhtide Mekaks kutsutud koht toitlustas teetööde ajal veel tee-ehitajaid, kuid tee-ehituse lõppedes lõppes ka kohviku tegevus. Kohviku omanik Maret Vohla ütles aasta tagasi Järva Teatajale, et temast jäävad uksed suletuks ja parema meelega annaks ta teatepulga kellelegi teisele üle. „Olen väsinud ja tahan elus veel midagi muud ka teha. Kükita kohvik on minu igapäevarutiin olnud juba peaaegu 30 aastat ja kahjuks pole mul sellega toimetamist kellelegi üle anda. Lapsed on kodust läinud ja tegutsevad teistel aladel,“ selgitas Vohla.