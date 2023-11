VIDEO | Aasta noor ettevõtja raskest ajast majanduses: meil on viimasel ajal tööde mahud pigem kasvanud

„On väga suur au siin olla. Kuigi see on noore ettevõtja preemia, siis on see loomulikult kogu Revismo meeskonnale. Üksi ma seal palju ei teeks. Tahaks tänada toredat meeskonda ja oma kallist abikaasat Kristelit. Meil on kolm väikest last ja tema tugi on minu jaoks väga oluline,“ ütles Klementi auhinda vastu võttes.

Inseneribüroo Revismo on tegutsenud kümnendi ja seda on sünnist saadik vedanud Klementi. Ta on sündinud ja kasvanud Läänemaal, Kullamaal suures talumajas, ning lõpetas keskkooli kohalikus koolis.

„Tegemist oli küll väikese kooli ja kohaga, aga õpetajad olid tasemel, mis lõi eeldused edasiseks õppimiseks ülikoolis,“ räägib ta. Pärast keskkooli lõpetamist läks ta õppima Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika teaduskonda tootearendust ja tootmistehnikat.

Järgnevatel aastatel sai ta juba erinevates ettevõtetes insenerina töötada ja vaikselt hakkas peas keerlema mõte oma inseneribüroo loomisest. Sündis Revismo, mille esimesteks klientideks olid ettevõtted, kus ta ise oli varem töötanud.

Müügiga hakkas aitama vend Kert Klementi, peagi võeti kampa ka kursusekaaslane Mirko Arras ning kolmik on tänaseni nii omanike kui ka juhatuse liikmete seas. „Hingelt olen endiselt insener ja igapäevase juhi töö kõrvalt kavatsen kindlasti aktiivselt osaleda ka arendusprojektides,“ räägib mees.

Kui ettevõte ja Kristo ise veel nooremad olid, oli tunda, et nii mõnelegi kliendile tuli ennast enne koostöö sisulist algust tõestada. Enam mitte. „Selle vastu meil muidugi midagi ei olnud. Oleme alati oma töösse suhtunud kire ja pühendumisega ning kliendid said sellest kiiresti aru,“ sõnab ta.

Revismo näeb kriisi klientide kaudu

Revismo tähistas kevadel oma kümnendat sünnipäeva. Tegevjuht on ettevõtte käekäigu ja tulemustega väga rahul. Nad on praegu Eesti suurim tootearendusteenuseid pakkuv ettevõte. Rõõmu teeb talle ka see, et lisaks Eesti ettevõtetele on nende püsiklientide seas ka Skandinaavia ja Kesk-Euroopa firmasid, kellele pakutakse insener-tehnilist tuge.