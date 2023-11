Mart Ustav aasta ettevõtte ambitsioonidest: ma ei ärple niisama, vaid päriselt usun sellesse

Biotehnoloogia ettevõte Icosagen Cell Factory võitis nii Aasta Innovaatori kui ka Eesti Aasta Ettevõtte tiitli. Mõlemat käis laval vastu võtmas ettevõttele aluse pannud biomeditsiinitehnoloog ja akadeemik Mart Ustav. Ta ütles, et neil on tööl peaaegu 200 inimest, kõik kõrgelt haritud ning enamasti Tartu Ülikooli taustaga.

„Nad on otsustanud akadeemilise karjääri asemel luua karjäär ettevõtluses. Luua uusi ravimeid, diagnostikume ja sellega midagi muuta. Tahame luua Eestisse ravimiarendustööstuse, mis on ühelt poolt kindlasti suur väljakutse, aga ka perspektiiv, mille nimel tasub töötada. Me oleme heal rajal ja peame seda teed edasi minema,“ rääkis ta.

Aasta Ettevõtte auhind tuli tema jaoks suure üllatusena. „Võin teile ausalt öelda, et mul pole elus olnud sellist mõtet, et Icosagen võiks olla Eesti parim ettevõte. Kui me tahame parimad olla, siis vähemalt Euroopas, kui mitte maailmas,“ teatas ta. Sellele järgnes saalist suur aplaus.

Ustav lisas, et see ei ole niisama ärplemine vaid ta päriselt usub sellesse. Eelkõige kolleegide tõttu, kellega alustati täiesti tühja koha pealt, valdkonnas, kus kõik ütlesid neile – Eestis ei ole võimalik tegeleda ravimi arendusega. See on liiga kallis.

„Kui miski on võimatu, siis kuidagi ikka saab. Ütlen teile ausalt, see igapäevane töö Icosagenis on nagu palsam mu hingele. Näen, et noored inimesed tulevad hommikul mitte raha teenima vaid ennast teostama. See on jube vahva, et me suudame pakkuda akadeemilisele keskkonnale alternatiivset varianti, mis pakub samasuguseid väljakutseid.“

Ustavi sõnul toimetavad nad üle maailma. Nende äriarenduse inimesed on alalõpmata San Diegos, Bostonis, Lissabonis, Tokyos või Osakas. Nad on muutunud osaks sellest perekonnast, kes tegeleb ravimiarendusega.