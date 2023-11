Vabaks.ee looja uus äri kogub tuure. Riik kulutab ravile aastas miljard eurot, ennetada oleks mitu korda odavam

Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta uuringust selgus, et igal viiendal Eesti inimesel on ärevushäire tekkimise risk ja vähemalt veerandil depressiooni tekkimise oht. Paljud vastanud pidasid vajalikuks parandada vaimse tervise teenuste kättesaadavust – sageli on riigihaiglates kuudepikkused järjekorrad ja kliinilise psühholoogi vastuvõtule on peaaegu võimatu saada. Eranõustajad küsivad visiidi eest tihti ka sadu eurosid ja see ei garanteeri kvaliteetset nõustajat ega ka abi.