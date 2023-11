VIDEO | Kohalike artistide Spotify. Kuidas läheb kodumaisel Fairmusil?

Milline on teie teenuse olemus?

Meie teenus on mõeldud täitma lüngad, mis jäävad teistest, nii-öelda suurtest muusika kuulamise platvormidest. See tähendab, et meil on rõhuasetus kohalikel artistidel üle maailma, keda näiteks Spotifys ei ole. Teiselt poolt on meie tehnoloogia loodud jagama iga kasutaja raha ainult nende artistide vahel, keda iga kasutaja kuulab. Sedasi suureneb artistide sissetulek kohati kuni 100 korda kuulamise kohta, mis annab võimaluse oma salvestatud muusikast saada sissetulekut ka teistel muusikutel peale superstaaride.

Kui palju rohkem artist kätte saab võrreldes konkurentidega?

Meil on Eesti artiste, kes teenivad juba täna Fairmuse kaudu rohkem kui kõikidel teistel platvormidel kokku. Peamiselt on need artistid, kellel on meie juurde pandud muusikat, mida mujal ei ole ning samal ajal on nii ehk naa suunanud oma muusika Eesti kuulajatele.

Lihtne kalkulatsioon on, et kui üks kuulaja kuulab ühe artisti ühte lugu ühes kuus Fairmusis, siis teenib loo fonogrammi omanik (väiksema artisti puhul artist ise) 2.5€. Kui sama juhtub Spotifys, siis artist teenib 0.4 senti.

Kui palju on teil kasutajaid ja kui palju esitajaid?

Juba praegu on meil sadu kuulajaid, kes kuulavadki Fairmusis ainult oma lemmikut kodumaist artisti ja teavad, et nende kuulamisest saab artist vähemalt 2.5€ kuus sissetulekut juurde. 100 lojaalsema poolehoidja puhul on see summa juba 250€, mis on märkimisväärne sissetuleku suurenemine igale artistile. 100 lojaalset fänni on kindlasti igal Eestis muusikat salvestanud ja välja andnud artistil!