Kust leida insenere? Tööjõukriisis vaevlevad Saaremaa ettevõtted kasutavad spetsialiste otsides kõiki õlekõrsi

„Üldiselt me hoiame oma töötajaid, ja kui meil mõnes valdkonnas on töötajaid puudu, siis püüame esmalt seda lahendada ettevõttesiseselt – et leida talente ja märgata inimeste oskusi –, aga meil on ka keerulisemaid positsioone, mis nõuavad tehnilist kõrgharidust, näiteks insenerid. Neid on raske leida ja me kasutame kõiki kanaleid, et leida üles inimesed, kes meie ettevõttesse sobiksid ja tahaksid siia tulla,“ räägib Incap Estonia personalijuht Kristi Steinberg.