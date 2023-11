Euroopa Komisjon kannab täna Eestile üle rohkem kui 200 miljonit eurot

Toimub ka taasterahastu aastakonverents

Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Mul on väga hea meel olla täna Tallinnas ja arutada, kuidas taaste- ja vastupidavusrahastu aitab liikmesriikidel ehitada üles konkurentsivõimelisemat ja vastupidavamat majandust. Eesti oma ambitsioonika taastekavaga just seda teebki. Tunnustuseks Eestis seni tehtud tööle maksab komisjon täna riigile välja 238,5 miljonit eurot. Eesti on oma reformide ja investeeringutega edendanud rohepööret, investeerinud roheoskustesse, arendanud juba niigi muljetavaldavat digitaristut ja -teenuseid ning toetanud noorte tööhõivet ja esmatasandi tervishoiusüsteemi.“

Peaminister Kaja Kallas lisas: „Kõige olulisemad otsused praegu on need, mida me teeme Eesti tuleviku jaoks. Taastekava esimese maksega summas 238,5 miljonit eurot rahastame riigi jaoks strateegiliselt olulisi projekte. Arendame avamere tuuleparke, suurendame ettevõtete energiajulgeolekut, ehitame Rail Balticu projekti. Tuge saab ka kohalik elu, näiteks Viljandi linna rajatakse uus haigla koos tervisekeskusega.“ Kallase sõnul on need vaid üksikud näited sellest, mida taasterahastu toel ära teha.