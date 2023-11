Elon Musk arendab ChatGPT-le tugevat konkurenti

Elon Muski tehisintellekt kannab nime Grok. Tegemist on esimese Muski xAI ettevõtte tootega ning seda testitakse hetkel piiratud arvu USA kasutajate seas. Grok on arendatud Muskile kuuluva X (endise nimega Twitter) andmete baasil, mis tähendab, et Muski tehisintellekt on paremini informeeritud erinevate andmetega. Samas kui mitmed alternatiivsed robotid kasutavad niiöelda staatilisi andmekogusid.

Teistpidi on vastuoluline asjaolu, et Musk oli üks paljudest, kes kirjutas aasta algul alla petitsioonile, mis nõudis tehisintellekti mudelite edasiarendamise peatamist kuni on välja töötatud ühine ohutusprotokoll.

„Ma kirjutasin sellele alla teadmisega, et see on tegelikult tähtsusetu,“ ütles X-i ja Tesla omanik enda pühapäevasest Twitteri postituses. Muski sõnul tahtis ta alla kirjutamisel olla lihtsalt üks paljudest, kes pausi soovitab.

USA president Joe Biden allkirjastas äsja tehisintellekti järelvalve korralduse, mille eesmärk on kehtestada turva- ja privaatsuskaitse standardid. Samal ajal arutlesid mitmed tehnoloogiasektori liidrid ja akadeemikud selle üle, milliseid riske kannab endas tehisintellekt.

Ettevõtte xAI andmeil on Grok kahe kuu arendustöö tulemus. Robot tehakse saadavaks kõigile X-i premium+ kasutajatele pärast seda, kui ta on läbinud testimisfaasi. Musk on rääkinud ambitsioonist viia X sotsiaalmeedia platvormist kõikehõlmavaks äpiks nagu ntks Tencent Holdingu WeChat Hiinas.