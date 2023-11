Oktoober tööturul: nii pessimist kui optimist võivad öelda, et neil oli õigus

Oktoobri alguses oli registreeritud töötuid 48 700, kuu esimene pool oli üllatavalt rahulik ning töötute arv püsis samal tasemel. Kuu lõpp tõi töötuid juurde, aga ka see on suhteliselt tavapärane. Veidi üllatavad olid kuu viimased päevad, mis tõid suure osa kogu kuu töötuse kasvust. Kuu lõpuks oli registreeritud töötute arv tõusnud 50 300ni ja töötuse määr on 7,5%. Kas selline töötuse kasv on enneolematu? Kindlasti mitte. Kas see on üldises majanduslanguses pigem hea märk? Kahjuks ei saa ka seda öelda. Seega on õigus nii neil, kes ütlevad pessimistlikult – töötus kasvab, kui ka neil, kes leiavad optimistlikult, et tööturg on tugev.

Probleem on uue töö leidmine

Tänavust oktoobrit tasub kindlasti võrrelda varasematega. Üldiselt on oktoobris olnud töötute arvu kasv 1000 + inimest. Tänavune sarnaneb kõige enam aastaga 2019, mil registreeritud töötute arv kasvas oktoobris 1500 inimese võrra. Kui vaadata, mille arvelt kasv sel aastal tuli, siis on selgelt näha, et probleem on uue töö leidmine. Kuu jooksul ei tulnud töötukassasse arvele enneolematult palju uusi inimesi, mitmel kuul on tulnud arvele enam inimesi, probleem on pigem uue töö leidmine. Ehk siis töö leidmine on muutunud raskemaks ja seetõttu on ka töötus kasvanud.

Oluline indikaator tööle liikumisel on uued lisatud tööpakkumised. Hea uudis on see, et töötukassa töövahendusportaali lisati oktoobris rohkem tööpakkumisi kui septembris. See on suhteliselt haruldane, sest tavaliselt on see vastupidi olnud. Kahjuks ei ole see rohkem oluliselt rohkem – uusi tööpakkumisi lisati 4300, umbes 300 võrra enam kui kuu varem. Varasemate oktoobritega võrreldes saab aga tõdeda, et tänavune oktoober püsis samal tasemel, erand on tööpakkumiste rekordaasta 2021, aga see oli ka aasta, mis ilmselt jääb pikaks ajaks ületamatuks.