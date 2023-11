Pärnumaa trikotaažitootja koondab ligi pooled töötajad. „Paraku tuli valida halva ja väga halva lahenduse vahel“

Ettevõtte prioriteet on kõigi kliendisuhete jätkumine ja ka äritegevuse laiendamine, mis ei ole aga paraku Eestis kujunenud majanduskeskkonnas enam võimalik, selgub pressiteatest. Ettevõtte teatel jäävad kõik tootmisega seotud sertifikaadid ja nõuded kvaliteedile samaks. Lisaks saab ettevõtte klientidele pakkuda laiemat tootevalikut ning täiendavat tarnekindlust.

Qualitexi omanik ja juhatuse Kristi Täht ütles, et Inflatsioon, kõrged energiahinnad ja koroonaajastu mõjud on iseloomulikud kõigile Euroopa Liidu riikidele, aga meetodid, kuidas majanduskeskkonda ja konkurentsivõimet hoitakse, on riigiti erinevad.