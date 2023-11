KUULA | Kas ja kui palju võiks mõelda ette riik, kui räägime ehitusvaldkonnast?

„Ehitamine on hästi keeruline protsess ja seda tulebki ette planeerida. Riigil peaks olema pikk vaade, mida, millal ja kuidas on vaja ehitada,“ räägib üks kolmest saatekülalisest Raivo Rand. Laiemas mõttes annab kaugesse tulevikku vaatav planeerimine kindlust ehitusettevõtetele investeeringute tegemiseks ja ehitusmeestele teadmise, et nende kätepaarid ka järgmistel objektidel rakendatud saavad. Pikk plaan on tuleviku mõttes hea kindlasti ka selleks, et praegu reaalaineid õppivatel koolijütsidel oleks tahtmist ehitusinseneriks saada. Niisiis pole pikk plaan midagi muud kui kokkulepe, millest peavad kinni kõik osapooled ja millest ei loobuta ka siis, kui valitsused vahetuvad.

Saate teise külalise Ivo Volkovi sõnutsi on üks päris hea pika plaani näide kunagine riigigümnaasiumide loomise ja ehitamise otsus, ainus kehv lugu on see, et see kõik on juba tehtud ja vaja oleks uut. On need äkki riigiteed?