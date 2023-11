Kallas kohtumisel Dombrovskisega: konkurentsivõime tõstmiseks peame keskenduma oma tugevustele

„Et olla konkurentsivõimeline, ei tohi Euroopa Liit riigiabi võidujooksu jätkata, vaid peab keskenduma oma tugevustele, eelkõige on selleks võrdsete tingimustega ligi 500 miljoni tarbijaga ühtne siseturg, kus Euroopa ettevõtted saavad jõuliselt kasvada,“ ütles Kaja Kallas.

„Oleme käivitanud ambitsioonikad reformid ja investeeringud, kuid nende elluviimiseks on vähem kui kolm aastat. Kiiresti muutuvates oludes peaksid tulemuspõhised Euroopa Liidu investeeringud võimaldama paindlikumat tuge,“ ütles ta.

Kallas tahab, et Vene varadega ehitataks Ukraina taas üles

Kohtumisel Dombrovskisega väljendas Kallas lootust, et tuleval kolmapäeval oodatav Euroopa Komisjoni hinnang sellele, kuidas Ukraina on täitnud komisjoni pakutud seitsmest sammust koosnevat reformide plaani, tuleb positiivne ja Kiieviga avatakse enne aasta lõppu liitumisläbirääkimised.

„Ukraina on ülirasketes sõjatingimustes näidanud üles sihikindlust, poliitilist tahet ja teinud reformide osas uskumatuid edusamme, ja me töötame selle nimel, et liitumisläbirääkimised avataks veel sel aastal,“ ütles Kallas.