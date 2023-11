Eesti juurtega idufirma hakkab maailma pankade tehnoloogiat välja vahetama

XYB modulaarne platvorm võimaldab maailma pankadel jt ettevõtetel vahetada välja iganenud tehnoloogilised lahendused uute ja modernsete vastu. XYB tehnoloogia on juba praegu kasutusele võtnud näiteks rahvusvaheline pank Investec.

Monese kaubamärgi all jätkab ettevõtte algne tegevus, mis keskendub tänapäevaste ja digitaalsete pangandusteenuste pakkumisele miljonitele inimestele kogu Euroopas ja Suurbritannias.

Järjest kasvav nõudlus

Uue ärisuuna edu taga on järjest kasvav nõudlus tipptasemel pangandustehnoloogia järele nii tavapankade, finantsasutuste kui ka teiste ettevõtete seas. Pangandusplatvormiga soovib Monese kõrvaldada turu tühimiku tavapanganduse valdkonnas, mis on praegu suures sõltuvuses kulukatest traditsioonilistest pangandussüsteemidest.