Tehisintellekti populaarsus on kaasa toonud uued töökohad, mille keskmine palk on üle 7000 euro

Tehisintellekti kasv on olnud märgatav ning võimalust kasutatakse iga päev kogu maailmas. Oma töös kasutab AI-lahendusi lausa 84% vastanutest, neist iga päev 37%, selgus Deeli läbi viidud uuringust. Seega võib ka AI rollide kasv tunduda ootuspärane, kuid selle laienemise tegelik määr on tõeliselt erakordne.

Uued ametikohad

Tasub märkimist, et IT-valdkonda on lisandunud positsioonid nagu AI arvutinägemise insener (ingl k AI Computer vision engineer), kes aitab programmidel töödelda visuaalseid andmeid ning vajaduse järgi ära tunda erinevaid objekte, ja AI-koolituste juht (AI training lead), kelle igapäevatöö hõlmab tehisintellekti treenimist kasutaja sisendite mõistmiseks ja otsuste tegemiseks.

Palgad on piirkonniti erinevad, kuid tehisintellekti kasvust sai kõige rohkem kasu Ladina-Ameerika, kus keskmine palk kasvas aasta jooksul tagasihoidlikult, kuid püsivalt – septembris 2022 oli see keskmiselt 5500 eurot kuus ja septembris 2023 juba 5680 eurot. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis oli 2022. aasta septembris keskmine palk 7800 eurot ja aasta möödudes on see tõusnud vaid veidi, olles 2023. aasta septembris keskmiselt 7850 eurot.