Paari aasta pärast võib Eestis tekkida probleeme elektri varustuskindlusega. „Praegu rutakalt ühendusi tehes investeerime topelt“

Riigikontrolör Janar Holm ütles, et kui võimsuse piisavuse probleeme ei lahendata, on risk, et elektri hind tõuseb tasemele, mis on ühiskonnale vastuvõetamatu. Nii võimaliku elektrinappuse kui ka äkiliste hinnatõusude riski maandamiseks vajalike otsuste langetamist pole aga võimalik edasi lükata, sest energeetikaarendus on aja- ja rahamahukas.