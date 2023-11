Varem 47 miljardit dollarit väärt olnud idufirma esitas pankrotiavalduse

Bloombergi andmetel on ettevõttel kohustusi 19 miljardi dollari ulatuses, varasid 15 miljardi dollari eest. Avaldus tehti pankrotiseaduse peatüki 11 raames, mille eesmärk on jõuda võlausaldajatega kokkuleppele, et äri suudaks siiski ikkagi jätkuda.