VIDEO | Majanduskomisjon arutas, mis takistab taastuvenergeetika arengut

„Oleme viimasel ajal seadusandlust kaasajastanud näiteks nii, et taastuvenergia tootmise rajamine võtaks vähem aega ning et elektrivõrguga saaks fantoomtootjate asemel liituda need tootjad, kes ka tegelikult energiat toodavad. Täna oleme turuosalistega ühe laua taga, et seatud eesmärk saaks tähtajaks täidetud,“ selgitas Lomp.

Komisjoni aseesimees Lauri Laats märkis, et Eesti energiaportfell peab olema mitmekesine ning paralleelselt päikese- ja tuuleenergiale tuleb investeerida ka juhitavatesse võimsustesse. „Energiapööre peab olema läbimõeldud ja teenima Eesti riigi huve. Praegu aga puuduvad lahendused elektri tarbimise juhtimise tõhusaks rakendamiseks, meil ei ole piisavalt välisühendusi ja elektrivõrkude vabad liitumisvõimalused on ammendunud. Lahendamata on ka küsimused, kuidas tagame elektrisüsteemi sageduse ja juhitava elektrivõimsuse võimekuse olukorras, kui me põlevkivi kasutamisest loobume. Praegu on probleemi lahendamist alustatud valest otsast,“ märkis ta.