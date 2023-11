Tööstussektori langus vajutab pitseri kütuste müügile. „Sel on mõju kogu maailma majandusele“

Diislikütus annab energiat veoautodele, rongidele, laevadele ja tööstusharudele, sealhulgas põllumajandusele ja ehitusele. Tööstusbensiini kasutatakse naftakeemiasektoris, et valmistada kõike alates meditsiiniseadmetest kuni närimiskummini. OECD Euroopa aastane tarbimine mõlemas valdkonnas on sel aastal langemas.

„Euroopa nõrk majanduskasv on tootmissektorit tugevalt mõjutanud,“ ütles konsultatsioonifirma Wood Mackenzie Ltd. rafineerimise, kemikaalide ja naftaturgude asepresident Alan Gelder. See on vähendanud „nõudlust tööstusbensiini kui naftatööstuse lähteaine ja diislikütuse järele tootmises ja kaupade liikumises“.

Kuna Euroopa on peamine diislikütuse importija Lähis-Idast, Indiast ja USAst ning regulaarne tööstusbensiini eksportija Ida-Aasiasse ja Ladina-Ameerikasse, on tõenäoline, et mis tahes märkimisväärne langus Euroopas avaldab mõju kogu maailma majandusele ja naftaturgudele.

Osa tänavusest nõudluse vähenemisest tuleneb pikaajalistest struktuursetest suundumustest. Euroopa Liidu ostjad on juba pikka aega eelistanud bensiinimootoriga autosid diiselmootoritele ning ka elektriautode müük on tarbimist mõjutanud.

Kuid ka Euroopa majanduslangus on suur tegur. Ostuindeksi andmed näitavad, et euroala ehitus- ja töötleva tööstuse sektor on jätkuvas langus.

Hiinas jätkab nõudlus kasvamist

Naftafirma BASF SE seletas Euroopa kemikaalide tootmise aeglustumist „madalama nõudlusega, mis tuleneb kõrgest inflatsioonist, intressimäärade tõusust ja maagaasi hinna uuest tõusust“.

Prantsusmaa maanteediislikütuse müük vähenes aastatagusest ajast septembris 13,4%. Saksamaal väheneb nafta kogunõudlus sel aastal eeldatavasti umbes 90 000 barrelit päevas, mis on rohkem kui üheski teises riigis maailmas, välja arvatud Pakistanis.

Hiinas on nõudlus vaatamata kinnisvarasektori raskustele tõusuteel: selle aasta jaanuarist augustini kasvas diislikütuse tarbimine võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 40% ja tööstusbensiini tarbimine on JODI andmetel samal perioodil enam kui kahekordistunud.

