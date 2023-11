Eesti tööstussektori idufirma kaasas ligi viis miljonit eurot

Lisakapitali plaanitakse kasutada olemasolevatel turgudel laienemiseks, peamiselt Suurbritannias ning Skandinaavias. Põhiline fookus on pakutava tootmisvõimekuse ja -mahu kasvatamisel, et seeläbi tugevdada olemasolevaid kliendisuhteid ning suurendada väärtuspakkumist kasvavale kliendibaasile.

Fractory alustas 2017. aastal Eesti turul ning on aastast aastasse käivet vähemalt kahekordistanud ning paljuski läbi suurklientide. „Sel aastal saime oma esimese tellimuse, mis küündis üle kahe miljoni euro. Kui algselt jõuti meieni platvormi automaatsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu, siis aina enam kliente otsib kvaliteeti ja tarnekindlust läbi meie partnerite võrgustiku. Nad ei pea ise tootmispartnereid valideerima ega auditeerima, kuna meie teeme seda nende eest. Uus investeering aitab meid just seda tüüpi klientide kasvatamisel, et teenindada neid kiiremini, efektiivsemalt ja laiahaardelisemalt,“ selgitas ettevõtte juht Martin Vares.

Investeering kaasati soomlastelt

Juhtinvestor on hiljuti asutatud soomlaste investeerimisfond Kvanted, mis keskendub just tööstustehnoloogiasse investeerimisele Põhja-Euroopa regioonis.

„Kvanted mõistab meie äri suurepäraselt. Nende investeerimishorisontki on tavalisest fondist pikem ehk tööstuse liikumiskiirusega paremini kooskõlas. Meie jaoks on nad strateegiliselt ülioluline partner, kuna omavad tohutult kontakte traditsioonilises tööstuses, mida meiegagi meeleldi jagavad. Kvantedi investorite hulka kuulub ka Oras Invest, mis on samuti tuntud ja prominente nimi tööstusringkondades. Usun, et leidsime parima võimaliku partneri Fractory tänase arenguetapi jaoks,“ sõnas Vares.