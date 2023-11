Saku õlletehase emafirma käive kolmandas kvartalis kasvas. Tugevat tulemust näitasid alkoholivabad joogid

Kuigi tootmismahud on vähenenud ja kogu grupi lõikes müüdud jookide maht oli aastatagusega võrreldes kolmeprotsendilises languses, jätkas tulu hektoliitri kohta kindlat kasvu. Keskmine müügihind hektoliitri kohta kasvas grupi lõikes üheksa protsenti.

„Vaatamata keerulisele keskkonnale suutsime me hästi hakkama saada. Seda soodustas asjaolu, et tulu hektoliitri kohta jätkas tugevat kasvu ja meie preemiumbrändide portfell saavutas eriti hea tulemuse. Jätame aasta tuluprognoosi muutmata, ehkki hiljuti otsustasime suurendada aasta lõpul kasvu huvides äriinvesteeringuid,“ rääkis Carlsberg Grupi tegevjuht Jacob Aarup-Andersen.

Maht langenud, kuid hind tõusnud

Tulemusele keskenduv kultuur

„Mulle avaldavad tugevat muljet meie brändid, meeskond, töötajate pühendumus ja kindel tulemusele keskenduv kultuur, mida olen kogenud kogu ettevõttes alates septembrist, kui ametisse asusin. Carlsberg Grupil on tugev vundament ja hea finantsseisund. Meil on soodne positsioon investeerida oma kaubamärkidesse ja turgudele pikaajalisi atraktiivseid kasvuvõimalusi silmas pidades. Olen kindel, et suudame kiirendada kasvu kooskõlas strateegia SAIL 27 prioriteetidega ning saavutada igal aastal kestlikke ja kasumlikke tulemusi,“ ütles uus tegevjuht Jacob Aarup-Andersen.