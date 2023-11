Venelased vaesuvad? Dubai kinnisvara fännid ei suuda enam hindadega kaasas käia

Venelased on olnud traditsiooniliselt Araabia Ühendemiraatide kinnisvara fännid. Viimastel kuudel on ostud aga kokku kuivanud.

Kõige selle taga on loomulikult riigi sissetung Ukrainasse ning sanktsioonid pigistavad Venemaad ja rubla kaotab oma väärtust. Seda viimast on märganud eelkõige kohapealsed maaklerid.

Üks luksusmaakler rääkis väljaandele Bloomberg , kuidas venelastest on saanud tema ettevõtte netomüüjad, kes viivad Dubaist kasumeid ära, et investeerida kohalikesse ettevõtetesse, või lõpetatavad kinnisvaratehingute tegemise sootuks ära, kuna ei suudeta seda enam endale lubada.

Samuti Dubais asuva maaklerfirma Unique Properties tegevjuhi Arash Jalili sõnul ostsid venelased veel eelmisel aastal kõrge hinnaga kinnisvara. Täna on aga olukord sootuks teine. „Tollal nad ei kahelnud, olgu see kas 10 miljonit dollarit või 15. Nad ostsid ära, aga nüüd on olukord, kus nad enam ei osta,“ rääkis tegevjuht. Jalili hinnangul on venelaste tehingute arv tema ettevõttes langenud 15%, tehingute väärtus on aga langenud 50%.