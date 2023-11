Soomes on keeruline leida jäätist, mil poleks seost Venemaaga. Milline on olukord Eestis?

Mitmete Soomes müüdavate jäätisemarkide taga on Unilever ja Nestle, samuti jäätisefirma Froneri – ettevõtted, mis tegelevad endiselt Venemaal äritegevusega. Penguin, Aino, Classic ja Puffet on Froneri Finlandi toodetud jäätisemargid ja tarbijad seostavad neid enamasti Soomega, aga tegelikult on Froneri Group maailma suuruselt teine jäätisetootja, kes tegutseb üle maailma, sealhulgas ka Venemaal.