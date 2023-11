Kuna taastuvenergia areng on Eestis hoo sisse saanud, siis tänases kontekstis tarbijatelt raha korjamine täiendava maksu näol on muutumas ebaõiglaseks. Täna paistab, et riigil puudub plaan, kuidas taastuvenergia tasust vabaneda. Pikas plaanis ootavad inimesed, et taastuvenergia maksaks vähem kui fossiilne energia.