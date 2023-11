Investor uutest maksudest: maksustada tuleks luksuskaupu. 5000-eurone Gucci käekott ei ole inimõigus

Investorid Katri Teller ning Kristjan Liivamägi käsitlesid eelmisel nädalal oma taskuhäälingus „Raha reede“ 2024. ning 2025. aastal jõustuvaid makse, nende mõju majandusele ning neile kui investoritele.

Nagu teada on, jõustuvad uuest aastast eraisikutele käibemaksutõus 20%-lt 22%-le ning 2025. aastast automaks, mille täpne sisu on veel teadmata, ja tulumaksutõus 20%-lt 22%-le. Samuti kaob 1. jaanuarist 2024 ära õigus maksustavast tulust maha arvata täiendav maksuvaba tulu laste ja abikaasa eest ning ka eluasemelaenu intresse.

Makse tuleks disainida vastavalt eesmärgile

TalTechi vanemlektor Kristjan Liivamägi leiab, et riigieelarve tasakaalu saamiseks ei ole maksude kehtestamine kõige parem lähenemine. „Me peaksime ühiskonnana endalt küsima, mis on meie eesmärk ja vastavalt sellele disainima erinevaid makse,“ märkis ta. Liivamägi sõnul on ta üldjuhul nõus põhimõttega, et kui maksustada, siis tarbimist ja eelkõige just luksuskaupasid. „Luksuskaup ei ole inimõigus. Näiteks luksusautod, nendelt tulekski tasuda rohkem maksu.“

Liivamägi jätkab samal lainel, mööndes, et maksustada võiks pahesid või tegevusi, mis tekitavad riigile täiendavat kulu. Kõrgemad võiksid olla tema hinnangul alkoholi- ja tubakaaktsiis, hasartmängumaks. Lisaks ka eelmainitud luksuskaubad ning saastamine võiks olla maksustatud.

„Automaks on nagu on, aga ma teeksin selle veel ümber, et kes saastab keskkonda, kus me elame, see maksab ka rohkem.“ Ta lisab, et kui on inimesi, kes ostavad endale 5000-eurose Gucci käekoti, siis see ei ole inimõigus. Samuti, kuna nendest maksudest ei piisa, siis maksustaks ülikoolilektor ka jõukust ning vara näiteks kinnisvara- ja maamaksu näol. Selle alla tema sõnul ei kuuluks kodu, vaid need, kellele on jõukust osta endale teine, kolmas või neljas kinnisvara.

Erasektori kogemus tuleks kasuks