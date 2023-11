Coca-Colat ja Nestle’it süüdistatakse tarbijatele eksitava info jagamises

Coca-Cola vastas süüdistustele, et nende pakendite turundussõnumid on põhjendatud. Danone väitis aga, et investeerib alles pakendite ringlusesse võtmist. Nestle kaebusi kommenteerinud ei ole.

Süüdistatakse keskkonnaalases rohepesus

Ettevõtteid süüdistatakse keskkonnaalases rohepesus, nimetades oma tooteid keskkonnasõbralikumaks, rohelisemaks või säästvamaks, kui need tegelikult on. See võib eksitada tarbijaid, kes loodavad tooteid ostes keskonnajalajälge vähendada.

Coca-Cola tahab vähendada enda plastpakendite hulka

„Pudelite sajaprotendiline ringlussevõtu määr ei ole tehniliselt võimalik ning see, et pudelid on valmistatud taaskasutatud plastist, ei tähenda, et need ei kahjusta inimesi ja planeeti.“ „Oluline on, et ettevõtted ei kujutaks ringlussevõttu võluvõtmena plastikukriisi lahendamiseks. Selle asemel peavad nad keskenduma plastiku vähendamisele selle tekkekohas.“