Pöörane visioon, mis muudab Saaremaa liini laevapileti odavamaks ja kaotab tipptundide järjekorrad

Aasta alguses loodud riigilaevastik sai hallata üle 200 aluse, aga neist ükski ei vasta täitmist ootavate kliimaeesmärkide nõuetele. Veesõidukid tuleb ümber ehitada või sootuks uued hankida. Esimesi laevu juba ehitatakse. Riigilaevastiku juhi Andres Laasma väitel hakkab suursaarte ühenduse jaoks ehitatav viies parvlaev olema maailmas ainulaadne. See laev on alles algus Laasma visioonis, millised on täiuslikud laevad Saare maakonna ja mandri liinil.