Eesti Gaas kindlustas endale üle poole Inkoo talvisest võimsusest.

„Meie eesmärk on tuua talveperioodil Soome igas kuus üks laev ning tagada seeläbi klientidele ja turule stabiilsus ja tarbimiskindlus. Balticconnectori katkemine on toonud uusi väljakutseid, kuid turg saab süsteemioperaatori, LNG terminali ja gaasi importööride koostöös selle olukorra lahendamisega hakkama,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

Kui varem jõudis maagaas Eestisse peamiselt mööda torustikku Venemaalt, siis juba ligi poolteist aastat on see suund kinni ning on toimunud täiemahuline pööre läände. Maagaas tuuakse nüüd veeldatud kujul ehk LNG-na Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda terminalidesse, kus see taasgaasistatakse ja lastakse võrku ehk torustikku. Eesti Gaasi imporditavatel LNG tarnetel on olemas päritolutunnistused, gaas tuleb valdavalt Ameerika Ühendriikidest ja Norrast.