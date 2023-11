E-smaspäeval leidus ka 75% allahindlusi

„Huvitava nüansina näeme, et E-smaspäeva kampaania ajal on keskmine ostukorvi summa veidi väiksem kui tavapäevadel,“ kommenteeris Montonio Baltikumi regioonijuht Mark Erik Kink.

„Kui tavapärasel esmaspäeval küünib ostukorv juba 67 euro kanti, siis E-smaspäeval on küll tehingute maht 4 korda suurem, aga keskmine ostukorvi maht on langenud 62 euroni. Oma osa on siin kindlasti soodsamatel hindadel, aga see näitab ka, et E-smaspäeval ostetakse keskmisest veidi soodsamaid tooteid,“ selgitas Kink.