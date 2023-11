Nordeconi juht lahkub ametist

Gerd Müller on juhtinud Nordecon AS-i alates 2018. aasta algusest ning lahkub ettevõttest omal soovil, märgib ettevõte. „Nordeconi juhtimine on olnud äärmiselt huvitav, pingeline ja väljakutseid pakkuv. Tunnen, et need kuus aastat on läinud ühest küljest lennates, teisalt on see olnud suurte muudatuste aeg, mis andnud võimaluse oma teadmisi ja oskusi pidevalt proovile panna. Nordeconil on väga võimekas ja kompetentne meeskond ning ettevõttel on ees tugev tööde portfell, samuti oleme astunud julgeid samme digitaliseerimise valdkonnas. Uue juhi jaoks on see alustamiseks hea hetk,“ ütles Nordecon AS-i juhatuse esimees Gerd Müller börsiteates.