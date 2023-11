Viimastest inflatsiooni arengutest annab mõnevõrra selgema pildi näitajate analüüsimine kitsamas ajavahemikus. Selgub, et viimase poole aastaga on hinnad Eestis tõusnud marginaalselt, vaid 0,1 protsenti. Seda on eelkõige soosinud toiduainete odavnemine kuises võrdluses, mis jätkus ka oktoobris. Toidutoorme odavnemine ja madalamad energiakulud on võimaldanud jaekettidel tarbijatele soodsamaid hindu pakkuda.