Uuring: kaardimaksevõimalusest tuntakse enim puudust turgudel ja laatadel

Luminori tellimusel sel sügisel läbiviidud uuringu tulemuste kohaselt on 56% vastanutest tundnud kaardimaksevõimalusest puudust erinevatel turgudel, messidel, laatadel ja festivalidel käies. 20% on sellest puudust tundunud ilusalongides ning siin on naiste osakaal märksa suurem kui meeste oma (25% vs 14%).

Sularaha väljavõtmine statistika kohaselt aina väheneb ja ka uuringu tulemuste järgi kannab 26% igapäevaselt kaasas kuni 50 eurot ning vaid 8% üle saja euro. See aga tähendab, et vähegi suurema ostu puhul on vajalik kaardimakse tegemine. Lisaks vastas 15%, et nad ei kanna kunagi sularaha kaasas ja 36% kannab kaasas vaid 10–20 eurot. „Neid numbreid vaadates on selge, et kaardimakse võimalused on hädavajalikud. Kui panustad palju oma toote või teenuse väljatöötamisse ja selle kvaliteeti, siis kindlasti tuleb korralikult läbi mõelda ka see, et kliendid saaksid selle eest soovitud viisil tasuda,“ ütles Kork.