Ida-Virumaa hoiab enda käes kõiki trumpe, et vedada järgmist kasvu

Investorite seas hellitavalt Ida-Võlumaaks kutsutud maakond on oma soodsamate kinnisvarahindadega juba äratanud tähelepanu ja ka maa-ameti tehingustatistikast on näha, et tegemist on kinnisvaratehingute poolest ühe aktiivseima piirkonnaga Eestis.

Ida-Virumaal on soodsa kinnisvara kõrval ka teisi trumpe, mis võiksid piirkonna arengule kaasa aidata. Kuigi fossiilsete kütuste tootmisest me pikemas plaanis rääkida ei saa, on tegemist endiselt maavarade poolest rikka alaga ning nende väärindamine pakuks tööd paljudele. Ka elektritootmine on Ida-Virumaal endiselt teemakohane, asendudes nüüd jätkusuutlike lahendustega nagu näiteks tuulegeneraatorid ja päikesepargid.

Geograafiliselt on samuti tegemist soodsa asukohaga, kus rannajoont on kahelt poolt, pakkudes võimalusi luua ja arendada sadamaid ning miks ka mitte liivarandade äärde rajada turismimekasid ja pakkuda seeläbi konkurentsi näiteks Pärnule.

Mitmed suuremad tootjad on Ida-Virumaa võimalusi juba avastanud ja lähiaastatel võib enam kui kümne uue tehasega tekkida maakonda ligemale 2500 töökohta. Need on ettevõtted, mis saavad kasutada ära Ida-Virumaa head logistilist asukohta, soodsat kinnisvara ning rikkalikke maavarasid.

Haridusmaastikul on Ida-Virumaa samuti pilku püüdnud. Ühest küljest paistab tugevate õppekavadega silma Tartu Ülikooli Narva kolledž, teisalt on jõudnud sinna ka täiesti uus kool kood/Jõhvi näol. Mõlemad muudavad Ida-Virumaad tunduvalt aktraktiivsemaks noortele ning annavad ettevõtjatele julgust, et häid töötajaid on võimalik ka seal leida. Kindlasti ei piirdu Ida-Virumaa eelised ainult eelpool toodud näidetega, vaid potentsiaali on palju enamaks.

Kohalikel omavalitsustel on oluline roll piirkonna elavdamisel