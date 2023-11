Tarbijate ostukäitumine on muutumas: mida toob tulevik e-kaubandusele?

„E-kaubandusel on marginaalne roll, kui vaadata kaubandust tervikuna. Siiski muutub iga aastaga e-kaubanduse osakaal aina suuremaks ning ma näen, et see trend nii pea ei muutu,“ sõnab Räim. Ta lisab, et nii tarbijad kui ka ettevõtted otsivad taga mugavust, efektiivsust ja ressursside ehk raha ja aja mõistlikku kasutust. Just e-kaubandusel on pakkuda selle jaoks väga palju erinevaid väljundeid.

Räime öeldut kinnitab ka uuringufirma Euromonitor mullune prognoos, kus öeldakse, et järgmise viie aasta jooksul ulatub Eesti e-kaubanduse turu keskmine aastane kasvumäär umbes 15 protsendini. Lisaks joonistub sealt välja, et Balti riikide elanikkond ostab 2026. aastaks veebist umbes viiendiku (20,9 protsenti) kõigist kaupadest. Seega on selge, et tarbijate ostuharjumused on jäädavalt liikunud e-kanalitesse.

Ka Euroopa Komisjoni 2021. aasta e-kaubanduse aruande järgi kasutab 73 protsenti liikmesriikide elanikest e-kaubandust ning selle osatähtsus on kasvanud eriti viimase kahe aasta jooksul.

Arutul ostlemisel on lõpp

Siiski ei ostle inimesed internetis arutult. Varasemaga võrreldes planeeritakse oste rohkem ja emotsiooniostud on hakanud seoses inflatsiooni ning teiste negatiivsete majanduslike nähtustega tahaplaanile jääma. „Inflatsioon mõjutab inimesi globaalselt ja see mõjutab tarbijat näiteks nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis,“ tõdeb ta.