Mida tähendab suurepärane klienditeenindus ja kuidas ESTO sellesse panustab?

Kuidas tagab ESTO kõrgekvaliteedilise klienditeeninduse?

ESTO teekond suurepärase klienditeeninduseni on hoolikalt läbimõeldud. Panustame alati oma klienditoe meeskonna arengusse veendumaks, et meie spetsialistid on motiveeritud ning kursis kogu vajaliku infoga.

Küsisime oma töötajatelt, mis definitsiooni annaksid nemad suurepärasele klienditeenindusele ja kuidas nad hindavad ESTO panust klienditeeninduse pidevasse arengusse.

Nii vastas meie spetsialist Ksenia Jankevits, klienditoe kvaliteedikontrolli juht: „Erakordne teenindus on kiire, kliendisõbralik ja usaldusväärne. See on ka oluline osa kliendi teekonnast. Hea klienditugi on kogemus omaette. ESTO-s oleme oma klientidele kättesaadavad läbi erinevate kanalite igal ajal. Kasutame erinevaid mõõdikuid kliendi edukuse mõõtmiseks.

Lisaks on oluline märkida, et ESTO kultuur on väga kliendikeskne ning see on nähtav klientide hulga järgi, kes meie teenuseid ikka ja jälle kasutavad. ESTO on Google’s kõige kõrgemalt hinnatud finantseerimisasutus, olles saavutanud 4,5 tärni enam kui 650 rahuloleva kliendi hulgas.“

Oluline on, et iga töötaja mõistaks oma panust ettevõtte arengusse. Meie klienditoe meeskond mõistab et just nendel lasub peamine roll kliendi ja ettevõtte vahelise suhtluse vahendamises ning seeläbi ka klientide tagasiside levitamisel õigetesse osakondadesse.

Lisaks, on osa ESTO edukast strateegiast kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine. Näiteks kõne algfaasis kasutusel olev kõnerobot, kes aitab tuvastada kliendi mure ja suhtluskeele, suunates kliendi seejärel kohe vastava professionaali juurde. See säästab nii kliendi kui ka ESTO spetsialistide aega. Lisaks on meie kodulehel kasutuses LIVE vestlusaken, kus kliendid saavad helistamise asemel reaalajas ESTO klienditoega suhelda.

Meie eesmärk klienditoes on vähendada sissetulevate kõnede arvu ja kasutada rohkem kaasaegseid lahendusi, kuna need võimaldavad kiiremini ja kvaliteetsemalt teavet pakkuda.