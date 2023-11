Michal riigikontrolli raportist: see põhineb vananenud andmetel. „Inimesed saavad ise mõelda, kes vastutab“

Riigikontrolli värske raport ütleb, et viimase 10 aasta jooksul ei ole sisuliselt tehtud mitte midagi, et Eestis oleks tagatud elekter varustuskindluse mõttes ja et ka hind oleks konkurentsivõimeline. „Selle üle saab otsustada iga inimene ise, kes selle eest vastutab,“ vastas Michal küsimusele, kes olukorra eest vastutab.

„Kindlasti tunnen. Minu ajal näiteks tehti otsus loobuda senistest taastuvenergia skeemidest, nagu need varasemad olid, mis olid maksumaksjale selgelt liiga koormavad ja jõuda tänasesse vähempakkumise süsteemi, mis toob meile uusi taastuvvõimsusi maksumaksjale odavamalt. Nii, et see on tegelikult positiivse tulemusega vastutus,“ vastas Michal.