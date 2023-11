Puhastustekstiilid lahendavad ohtlike jäätmete probleemi ja vähendavad tööõnnetusi

„Meie puhastusprotsess vastab 100% ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele ja on väga ressursisäästlik – selle keskkonnamõju on praktiliselt olematu. Lapid läbivad enne kliendi juurde jõudmist ka metallidetektori, et neisse ei jääks puhastatavatele pindadele või kätele ohtlikku metallipuru,“ selgitas Lindströmi esindaja.

5. Ohutum töökeskkond

Lindströmi esindaja sõnul on paljud kliendid öelnud, et puhastustekstiilide renditeenus on teinud nende töökeskkonna puhtamaks ja vähendanud õnnetuste arvu. „Õli muudab põranda libedaks ja nii on kukkumised lihtsad tulema. Õlimatid aitavad selliseid õnnetusi ennetada või nende tagajärgi väga kiirelt likvideerida. Samuti on nii mõnigi meie klient öelnud, et tänu tugevatele puuvillastele lappidele ei vigasta töötajad enam komponenti puhastades oma käsi. Õhukesi paberrätte kasutades võivad sellised juhtumid kahjuks üsna sagedased olla,“ rääkis Seppel.