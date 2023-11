„Minu tööd ei hinnata.“ Sotsiaaltöötaja tunneb, et praegusest palgast äraelamiseks ei piisa

Iltalehti kirjutab 33-aastasest Liisast, kes töötab sotsiaaltöötajana ning näeb, et on oma 2740-eurose kuupalgaga jõudnud selle ametikoha tippu ja peab seda, arvestades oma tööülesandeid, väga halvaks sissetulekuks.

Liisa sõnul on tal kõrgharidus ning on jõudnud palga poolest juba oma karjääri tippu, sest 2541-eurosele kuupalgale lisaks saab ta juba ka iga kuu 200-eurost kogemuspreemiat. Ta on töötanud sotsiaalvaldkonnas kümme aastat.

Liisa on oma oskusi täiendanud paljude koolitustega, kuid tema sõnul ei mõjuta need tema palka. „Ma tunnen, et minu tööd inimestega ei hinnata, ja ma tunnen, et olen valinud endale väga halva elukutse. Mul on isegi häbi olla sotsiaalvaldkonnas. Kui teised ei hinda minu tööd, siis miks peaksin ma ise seda hindama,“ tunnistab Liisa.

Liisa leiab, et tema haridust arvestades peaks tema brutopalk olema tublisti üle 3000 euro kuus, millest sellisel juhul piisaks elamiskuludeks. Praeguse palga juures mõtleb ta lisatöö peale. „Minu arvates on ka vale, et inimesed ei saa ühe tööga hakkama, vaid peavad kaaluma lisatööd,“ leiab Liisa.

Kõrgharidusega sotsiaaltöötajate kutseorganisatsiooni Talentia palgasoovitus litsentseeritud sotsiaaltöötajale Soomes on 3500 eurot kuus. See on baaspalk, mis ei sisalda töökogemuse ega muid lisatasusid, näiteks õhtu-, öö- ja nädalavahetuse lisatasusid.

Soome statistikaameti värskeima statistika kohaselt oli 2022. aastal omavalitsussektoris töötavate täistööajaga palgatöötajate mediaanpalk 3124 eurot kuus.

Keskmine sissetulek Soomes oli statistikaameti andmetel III kvartalis 3974 eurot. Eesti keskmine palk III kvartalis oli 1981 eurot. Sotsiaaltöötajatest naiste keskmine palk II kvartalis 2023. aastal oli 1834 eurot, meestel 1747 eurot.