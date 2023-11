Vanad reeglid enam ei kehti. Fondijuht: ma ei näe erilist põhjust, miks indeksi tasandil aktsiatesse investeerida

Intressimäärade tõus on toonud investorite tähelepanu keskpunkti pigem igavad võlakirjad, mille kohati riskivaba intress pakub nüüd olulist konkurentsi aktsiatele. Nullintresside ajastul oli raha odav ja nagu pärmil said kasvada ka kahjumlikud ettevõtted, vähemalt senikaua, kuniks investorite rahakotirauad lahti olid. Pikka aega olidki.

Nüüd on olukord muutunud. Keskpankade ajalooliselt kiire intressimäärade tõstmine on lühikese aja jooksul mängumaad muutnud. Rahavood on uuesti hinnas ja suurem intress, mis laenuvõtjalt aina suuremaid kulutusi nõuab, toob investorile aina rohkem tulu.