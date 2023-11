Euroopa Komisjon võib ka algaval talvel toetada liiga kõrgete energiahindade hüvitamist. Eesti ei plaani toetusi maksta

Eestil energiatoetuste plaani pole

Kliimaministeeriumi energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar kommenteeris Delfi Ärilehele, et energiaturud on praegu selgelt palju rahulikumad kui aasta tagasi ning seega on ka väljavaade eelolevaks talveks oluliselt parem. „Seega käesoleval kütteperioodil universaalsete energiatoetuste plaani Eestis ei ole,“ ütles ta.

Ta toob välja, et oktoobris oli Eesti elektri turuhind 87,3 €/MWh, mis on 50% soodsam kui 2022. aasta oktoobris. Ka maagaasi hind on sellel aasta umbes 60% madalam kui möödunud aastal – 40 €/MWh sel aastal ja 120 €/MWh eelmisel aastal.

Ka varustuskindluse olukord on regioonis tänavu parem kui möödunud aastal. „Maagaasi varud on Baltikumis erakordselt kõrged, näiteks on Läti mahuti täituvus umbes 95%. Põhjamaade hüdroelektrijaamade veereservuaaride tase on võrdne viimase 20 aasta mediaaniga. Praegune täituvus on 81,2%, möödunud aastal samal ajal oli see tase 77% ja ülemöödunud 74,6%. Praeguseks on käivitunud uus tuumajaamaplokk Soomes võimsusega 1600 MW (Olkiluoto 3),“ kirjeldas ta. Ka Eestis on tema sõnul uusi tootmisvõimsusi juurde lisandunud.