Mustamäele kerkib uus Lidli kauplus

„Tegemist on järjekordse sammuga Talleksi pikaajalises strateegias uuendada oma portfellis olev vananev kinnisvara järk-järgult kaasaegsega,“ sõnas Talleksi juhatuse liige Jaano Vink . „Väga heas asukohas paiknev kaasaegne kauplus aitab kindlasti elavdada kogu Mustamäe tee piirkonda. Lidliga on meil sõlmitud pikaajaline üürileping.“

Ehituse peatöövõtjaks on Ehitustrust Tallinn OÜ, mille juhatuse esimehe Kaido Somelari sõnul on tegemist väljakutseid pakkuva, kuid keerukal ajal tänuväärt tellimusega. „Lidl on oma kaupluste kontseptsiooni töötanud välja väga läbimõeldult ning eeldab hoonetelt pikaealisust ja kvaliteeti. Arvestades meie senist kogemust olen kindel, et Ehitustrust suudab seda tagada,“ ütles Somelar.