DelfinGroupi kasum kerkis kolmandas kvartalis kümnendiku võrra

„Ettevõtte III kvartali kasum kasvas 12% - see tulemus peegeldab tõhusat ja läbimõeldud äristrateegiat, millele aitas kaasa äriprotsesside täiustamine ja uuenduste arendamine. Lisaks kinnitavad need tulemused ka DelfinGroupi võimet kohaneda muutuvate turutingimustega, tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu ka tulevikus,“ selgitas DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.

Üheksa kuu kasutatud, vähekasutatud ja uute kaupade müügimaht ulatus kokku 10,8 miljoni euroni, mis on 32% rohkem võrreldes eelmise aasta vastava perioodiga. Ādmīdiņš lisas, et tugevdades pandimajade ajalugu ja traditsioone Lätis, avati kolmandas kvartalis 200-aastase Riia linna pandimaja uued ruumid aadressil Audēju tn 6.

Laenude väljastamine ulatus tänavu üheksa kuuga 69,2 miljoni euroni, mida on 20% rohkem võrreldes eelmise aastaga. Ettevõte töötas välja uue versiooni Banknote mobiilirakendusest, mis parandab oluliselt kasutajakogemust, pakkudes näiteks mugavamat ja kiiremat uute taotluste läbivaatamist, lepingute ülevaatamist ja muid kasutajasõbralikke nüansse, mis hõlbustavad rakenduse igapäevast kasutamist.

DelfinGroup viis lõpule Signet panga korraldatud 15 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni. Alates 3. oktoobrist on võlakirjad noteeritud Nasdaq Riga alternatiivturul First North.

„2. novembril registreerisime investoritelt järjekordse 15 miljoni euro suuruse uue tagatiseta võlakirja eraemissiooni, et refinantseerida olemasolevaid 10 miljoni euro suurusi võlakirju, mille tähtaeg on käesoleva aasta novembris. Uute võlakirjade kupongimäär on 9% + 3 kuu EURIBOR koos tagasimaksetähtajaga 3 aastat,“ kommenteeris Ādmīdiņš.